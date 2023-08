Polka we Włoszech. "To Sycylia nauczyła mnie, jak żyć"

Powiedziałam sobie, że jeśli do trzydziestki nic mnie w Polsce nie zaskoczy, to zrobię sobie taki prezent urodzinowy i przeprowadzę się na Sycylię. Tak się właśnie stało. Pamiętam, że na 30. urodziny, które spędzałam właśnie na Sycylii, w tym samym lokalu, w którym spędzałam moje pierwsze urodziny tutaj, dostałam duży tort z napisem: "Maria non andare via", co oznacza po prostu: "Maria nie wyjeżdżaj". Wtedy przypomniałam sobie o mojej wcześniejszej obietnicy. Kilka dni później postanowiłam, że zostanę na Sycylii na stałe. Co prawda niemal w tym samym czasie otrzymałam angaż w teatrze w Neapolu, ale do odważnych świat należy. Taką właśnie podjęłam decyzję. Wróciłam do Polski tylko po to, aby pozamykać swoje sprawy.