Glaznoty. Magiczna kraina wśród Wzgórz Dylewskich

Między młynem a wiaduktem

Wizytówką wsi Glaznoty z całą pewnością jest piękny, przeszło 100-letni wiadukt kolejowy. Trzyprzęsłowy most jest drugim co do wielkości - po Stańczykach - wiaduktem w tej części Polski. Ustawiono go nad drogą ze wsi do znajdującego się zaraz za nią starego młyna i był jednym z 25 wiaduktów na liczącej 50 km trasie kolejowej łączącej Ostródę z Turzą Wielką.