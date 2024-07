"Polska Amazonia". Znajdziesz tu spokój, dziką przyrodę i otwarte okiennice

Mieszanka kultur i tradycji

Podlasie to też tradycja i to wielokulturowa. Trzy wsie: Soce, Puchły i Trześcianka zostały nieco sztucznie objęte wspólnym, jakże uroczym mianem Krainy Otwartych Okiennic. Nie ograniczajcie się jednak tylko do tych narzuconych ram. Będąc w okolicy, koniecznie zajrzyjcie do Ciełuszek, Pawłów, Kaniuk, Ryboł, Plosek. To małe mieściny z uroczymi domami, gdzie okiennice są pięknie dekorowane. Niespotykane w innych częściach kraju kolorowe osłony okien, bogato zdobione szczyty i naroża dwuspadowych domków, ganeczki i schludnie utrzymane zagrody odwzorowują układ przestrzenny jeszcze z czasów królowej Bony. Te tereny zamieszkane są głównie przez prawosławnych.