"Golden Bridge" w Wietnamie. Dzieło sztuki w olbrzymim parku rozrywki

O tym moście mówią wszyscy. Kiedy postanowiłam odwiedzić Wietnam, wiedziałam, że muszę go zobaczyć. I choć słynny Golden Bridge zachwyca, to tłumy przepychających się łokciami turystów, sprawiają, że jego czar pryska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Golden Bridge to jedna z najpopularniejszych atrakcji w Wietnamie (Monika Sikorska)

5 m szerokości i 150 m długości. Tyle mierzy słynny Golden Bridge usytuowany w resorcie Ba Na Hills, w odległości 30 km od miejscowości Da Nang w Wietnamie. Ze specyficznej lokalizacji mostu zdałam sobie sprawę dopiero, gdy zaczęłam szukać informacji na temat tego, jak i za ile mogę się tam dostać.

Most mieści się wysoko w górach i jest jednym z elementów ogromnego parku rozrywki "Sun World", który znajduje się na wysokości 1500 m n.p.m. Odbywają się tam m.in. festiwale piwa, kwiatów, Halloween, czy festiwal zimy.

Na terenie kompleksu znajdują się takie atrakcje, jak: muzeum figur woskowych, piwniczka z winem, francuska wieś, włoskie miasteczko, drewniana kolejka, samochodziki jeżdżące po konstrukcjach przypominających kolejkę górską, park fantasy, mini wesołe miasteczko i wiele, wiele innych. Są tam też dziesiątki kawiarni i restauracji, które serwują dania kuchni z całego świata.

Monika Sikorska Podziel się

Kompleks jest olbrzymi, a mimo to wciąż pozostaje w budowie. W perspektywie ostatniego roku pojawić się tam miały m.in. dwa kolejne mosty – młodszy brat słynnego Glden Bridge, czyli Silver Bridge oraz most Petera Wyss’a. Oprócz tego w budowie znajduje się potężny zamek Ravenstone, którego gołe mury mogłam podziwiać podczas swojej wizyty. Planowane są jeszcze dwie dodatkowe atrakcje: Ulica Bat Chanch Dao i Plac Noel’a. Wszystko to ma być gotowe do końca 2021 r.

Monika Sikorska Podziel się

Do poszczególnych atrakcji trzeba się przedostać aż trzema różnymi kolejkami linowymi. Jazda z poziomu zero, gdzie znajdują się kasy biletowe, do pierwszej części kompleksu zajmuje ok. 25 minut. Tam też znajduje się większość atrakcji i restauracji. Szukając mostu mijałam restauracje, kościoły i pagody, a kilka razy weszłam nawet na plac budowy, skąd szybko mnie przegnano. Dopiero po konsultacji z innymi zwiedzającymi oraz wizycie w punkcie informacyjnym zrozumiałam, że most jest naprawdę "daleko".

Minusem tej atrakcji jest nie tylko trudność w dotarciu do niej, ale także liczni turyści, którzy przepychają się łokciami, by zrobić zdjęcie idealne. Jednak sądząc po ilości barierek i długości ścieżek wyznaczających trasę zarówno do mostu, jak i do kolejek linowych mniemam, że miesiąc, w którym odwiedzałam park, nie był jednym ze szczytowych.

Jak i za ile? Bilet wstępu do Sun World nie jest tani, szczególnie dla podróżnika, który w drodze jest już od kilku miesięcy. Niestety nie można kupić biletu, który upoważnia do wejścia jedynie na most, bo aby się do niego dostać, trzeba przedrzeć się przez cały park. Koszt wejścia na teren kompleksu to ok. 120 zł (700000 VND). Do tego doliczyć trzeba koszty dojazdu.

Do Ba Na Hills, gdzie mieści się "Sun World" można dostać się np. skuterem. Cena jego wynajmu nie przekracza 150000 VDN, co daje mniej więcej 25 zł. Można także skorzystać z aplikacji "Grab Motorbike", czyli tzw. "skuterowej taksówki". Podróż z Da Nang wyniesie nie więcej niż 40 zł. Ja na przykład miałam niewiele czasu i bez wahania zdecydowałam się na tę drugą opcję.

Monika Sikorska Podziel się

Cena dania w restauracji na terenie parku wynosi ok. 250000 VND, czyli ok. 40 zł, a zwykły hot dog kosztuje 90000 VND (ok. 15 zł). Dla porównania: w lokalnej restauracji w centrum Da Nang można zjeść zupę za 20000 VND (ok. 3,5 zł).

Monika Sikorska Podziel się

Golden Bridge z całą pewnością działa jako wabik na turystów, którzy chcą zobaczyć ten cud architektury. I choć trzeba za to słono zapłacić, to naprawdę warto.

Wieloosobowe wycieczki turystów z Chin stanowią główne paliwo napędowe dla tego parku. Nie brakuje tam również turystów z Zachodu. Przed wizytą polecam zjeść porządne śniadanie i przygotować się na kilkugodzinne zwiedzanie kompleksu "Sun World".