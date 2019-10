Kicz czy dzieło sztuki? Most w Wietnamie jak z filmu

W górskim resorcie w Wietnamie można podziwiać Złoty Most. Podtrzymują go gigantyczne dłonie. Atrakcja przyciąga tłumy turystów. A nawet odbył się tam pokaz mody ślubnej.



Złoty Most został otwarty w górskim resorcie Ba Na Hills w mieście Da Nang w Wietnamie w czerwcu tego roku. Został zawieszony na wysokości 1400 m n.p.m., jego długość wynosi 150 m. Budowla ta jest również tarasem widokowym, z którego można podziwiać okoliczne wzniesienia i doliny.

Patrząc na tę budowlę można mieć różne skojarzenia, a serwis Bored Panda porównał nawet most do budowli rodem z "Władcy Pierścieni".

Warto dodać, że Złoty Most został otwarty w turystycznym ośrodku Thien Thai Garden. Jak donosi The Spaces nowa inwestycja jest częścią projektu o wartości 2 mld dolarów, która ma uatrakcyjnić tę część Wietnamu i przyciągnąć turystów do tego rejonu.