Grecja. Kreta – co trzeba zobaczyć na największej greckiej wyspie?

Kreta to największa wyspa w Grecji, która co roku przyciąga turystów piękną pogodą, rajskimi plażami oraz bogactwem atrakcji. To doskonałe miejsce na wakacje, zarówno dla miłośników zwiedzania, jak i osób, które preferują odpoczynek na plaży, a także dla zwolenników aktywnego spędzania czasu. Jak najlepiej dotrzeć na Kretę z Polski? Co trzeba zobaczyć, będąc na Krecie?

Kreta – gdzie jest?

Kreta jest położona na Morzu Śródziemnym i jest piątą co do wielkości wyspą leżącą na tym morzu. Jednocześnie, jest największą wyspą należącą do Grecji. Długość linii brzegowej Krety wynosi ponad 1000 km.

Kreta przyciąga turystów między innymi ze względu na swoje położenie geograficzne, które sprawia, że na wyspie panuje klimat umiarkowany z elementami klimatu subtropikalnego.

Kreta - pogoda

W ciągu lata na wyspie jest sucho i gorąco, zimy są zdecydowanie chłodniejsze. W związku z panującym klimatem, wakacje na Krecie można planować praktycznie od marca do grudnia. Jeśli wyjeżdżamy głównie po to, żeby zwiedzać, najlepiej polecieć na Kretę w kwietniu lub maju, gdy temperatura nie jest zbyt wysoka i na wyspie jest mniej turystów.

Z kolei wyjazd na wczasy, podczas których chce się głównie plażować albo uprawiać sporty wodne, najlepiej zaplanować jest na okres od czerwca do września. Później, w miesiącach jesiennych, temperatury są nadal dosyć wysokie, jednak należy się liczyć z tym, że są to miesiące z większymi ilościami opadów.

Kreta – jak dolecieć?

Z Polski na Kretę najszybciej dostać się bezpośrednim samolotem do Chanii albo Heraklionu. Inną opcją jest dostanie się do Pireusu, a stamtąd promem na Kretę. Na wyspie można korzystać z komunikacji autobusowej (autobusy kursują między większymi miastami), natomiast, jeśli chce się zwiedzić bardziej oddalone od typowych turystycznych miejscówek atrakcje, warto wypożyczyć na wyspie samochód.

Kreta – co warto zobaczyć?

Na Krecie nie brakuje różnego rodzaju atrakcji, a miłośnicy zabytków poczują się na tej wyspie jak w raju. Jakie relikty przeszłości warto zobaczyć, będąc na Krecie?

1. Pałac w Knossos – to zdecydowanie najczęściej odwiedzane przez turystów miejsce na Krecie. Pałac powstał w XV w. p. n. e., a w Knossos do dziś zachowane są jego pozostałości, a także zrekonstruowane ruiny, dzięki którym można wyobrazić sobie, jak piękne było to miejsce dawniej;

2. Muzeum Lychnostatis – to muzeum, które jest rekonstrukcją kreteńskiej wioski powstałej na przełomie XIX i XX wieku. W wiosce można zobaczyć między innymi wiatrak, dom rolnika, teatr oraz warsztat, a wszystko zrekonstruowane jest z dbałością o najmniejsze szczegóły;

3. Kościół Panagia Kera - położony jest w wiosce Kritsa, około 70 km od Heraklionu. W kościele można oglądać freski z XIII i XIV wieku, które są najstarszymi freskami na Krecie;

4. Pałac w Fajstos – jest drugą co do popularności dawną rezydencją królewską na wyspie, zaraz po pałacu w Knossos. W przeciwieństwie do pałacu w Knossos nie był on rekonstruowany, więc ruiny pomieszczeń i pozostałości murów można oglądać w takim stanie, w jakim zostały one znalezione.

Poza tym Kreta nie bez powodu słynie z pięknych plaż i czystej, przejrzystej wody. Jedną z najbardziej popularnych plaż na wyspie jest Balos, która uważana jest za jedno z najlepszych miejsc do plażowania w całej Grecji. Do innych plaż polecanych na wyspie należą między innymi Vai, Elafonissi, Triopetra oraz Falasarna, jednak na całej wyspie plaż jest około 300, więc naprawdę jest w czym wybierać. Cudowna pogoda na Krecie i plaże sprzyjają także uprawianiu wszelkich sportów wodnych.

Getty Images, Patryk_Kosmider Plaża Elafonissi

Dodatkowo, bardziej aktywni turyści mogą się wybrać na trekking, a nawet wspinaczkę górską na górzystych terenach wyspy. Miłośnicy przyrody i zwolennicy wycieczek na łonie natury powinni odwiedzić na Krecie takie miejsca jak:

· Jaskinia Dikteona,

· Wąwóz Samaria,

· Cretaquarium.

Kreta jest atrakcyjna również po zmroku dla tych, którzy lubią poszaleć.Na wyspie nie brakuje klubów i restauracji, a zwłaszcza te w większych miastach są otwarte długo po zachodzie słońca. W wielu z nich można się bawić do białego rana. Najlepsze kurorty dla miłośników całonocnej zabawy to Hersonissos, Matali oraz Elounda.

