Greckie wyspy na Morzu Jońskim. Znajdź idealną dla siebie

Grecja to kraj słynący z pięknych, słonecznych wysp. Należą one do aż siedmiu archipelagów, z których najpopularniejszym jest archipelag Wysp Jońskich. Składa się z kilkunastu wysp pełnych uroczych plaż i zapierających dech w piersiach widoków.

Lefkada to jedna z wysp greckich na Morzu Jońskim

Korfu – wyspa na Morzu Jońskim ukochana przez Polaków

Korfu to jedna z większych wysp greckich na Morzu Jońskim. Należy także do jednych z najtańszych i być może to skłania tysiące Polaków do spędzenia tu wakacji. Jest jednak o wiele więcej powodów do odwiedzenia Korfu.

Pierwszym z nich jest stolica wyspy Korfu – Kerkyra, znana również pod nazwą Corfu Town. Jeśli ktokolwiek spodziewa się biało-niebieskiego miasteczka, będzie zawiedziony. Ten jednak, kto oczekuje uroczej miejscowości z siecią uliczek, spokojnych placyków i rozkosznych knajpek, nie powinien doznać rozczarowania. Kerkyra została bowiem w większości zbudowana za czasów panowania weneckiego, dlatego bardziej przypomina miasta północnych Włoch niż tradycyjne miejscowości greckie.

Poza tym znajdzie się tu szereg perełek, które trzeba zobaczyć. Pierwszą z nich jest Canal d'Amour w miejscowości Sidari, na północy wyspy Korfu. Krąży wokół niego legenda, jakoby przepłynięcie kanału miało zagwarantować pannom rychłe i szczęśliwe zamążpójście, a parom długie wspólne życie. Żadne badania jak dotąd nie wykazały, że to działa, ale jedno jest pewno – Kanał Miłości zachwyca swoją baśniowością.

Innym pięknym miejscem na wyspie Korfu jest urocza, otoczona skałami plaża w Paleokastritsy. Według mitologii właśnie tam rozbitek Odyseusz miał zostać znaleziony przez piękną królewnę grecką, Nauzykaę. Dziś to ośrodek turystyczny tętniący życiem zarówno za dnia, jak i w nocy.

Lefkada – malownicza wyspa jońska

Jeszcze do niedawna Lefkada była zagadką. Czasami przyjeżdżali tu turyści, ale było ich stosunkowo niewielu. Dziś ta wyspa na Morzu Jońskim tętni życiem, przyjmując na swoje łono łaknących wypoczynku przybyszów z całej Europy.

Krajobraz Lefkady zachęca do zwiedzania wyspy. Jest tu wiele wzgórz, pomiędzy którymi usiane są malownicze, niewielkie miasteczka oderwane od turystycznej rzeczywistości obecnej na wybrzeżach wyspy. Lefkada to także miejsce do uprawiania sportów wodnych, takich jak kitesurfing czy snorkelling. Łagodne zejście do morza i piaszczyste lub piaszczysto-żwirowe plaże będą także bezpieczne dla dzieci podczas zabawy na plaży.

Na Lefkadę można dojechać z lądu, przeprawiając się przez bardzo ciekawy konstrukcyjnie obracany most. Łączy on wyspę ze stałym lądem, gdzie znajduje się najbliższe lotnisko. Z kolei miejscowość Nadri na wschodzie wyspy to niewielki port, w którym wypożyczyć można skutery wodne lub wykupić kurs łodzią, między innymi na pobliską wysepkę jońską Skorpios.

Kefalonia – królowa greckich wysp na Morzu Jońskim

Kefalonia, pod względem powierzchni jest największą wyspą jońską. Na wschód od niej położona jest Itaka, wyspa rozsławiona przez Homera w „Odysei”. Plaże Kefalonii widać natomiast ze zlokalizowanego na południu Zakynthosu.

Śmiało można stwierdzić, że Kefalonia to nie tylko największa wyspa jońska, ale również najsłabiej rozwinięta turystycznie. Choć kurortów powstaje coraz więcej, w dalszym ciągu turystów zdaje się tu być niewielu.

Na Kefalonii zachwycają przede wszystkim piaszczyste plaże, transparentna woda oraz uroczo osadzone na zboczach miasteczka z białymi domkami z pomarańczowymi dachami. Prawdziwą perełką Kefalonii jest niewielka wioska rybacka na północy wyspy, Fiscardo. To jedyna miejscowość, w której zachowała się oryginalna, kolorowa wenecka zabudowa po niszczącym trzęsieniu ziemi w 1953 roku.

Niesamowitą atrakcją Kefalonii jest jezioro wpływające do jaskini Melissani. Woda jest tu transparentna, a ledwo docierające światło iskrzy się malowniczo na tafli wody. Na jeziorze organizowane są krótkie, 15-minutowe rejsy łódką.

Kefalonia to miejsce idealne do spokojnego plażowania, pieszych spacerów i uprawiania sportów wodnych. To miejsce bezpiecznej zabawy dla dzieci i wypoczynku w ciszy dla dorosłych.

Zakynthos – wyspa jońska z Zatoką Wraku i nie tylko

Wyspa Zakynthos (lub Zakintos) znana jest przede wszystkim ze swojej Zatoki Wraku. To dość kontrowersyjna atrakcja turystyczna, ale faktem jest, że dzięki niej wyspa zyskała niesamowitą rozpoznawalność. Wrak został wyłowiony z wody stosunkowo niedawno. Pochodzi z lat 80. i wtedy należał do greckich przemytników. Robi jednak wrażenie jego rdzawy kolor kontraktujący ze złotym piaskiem na tle lazuru morza.

Zarówno słoneczna pogoda, jak i szerokie plaże Zakynthosu skłaniają każdego roku tysiące turystów do spędzenia tu letniego urlopu.

Do najważniejszych kurortów na Zakynthosie należą Argasi, Laganas, Alikanas, Planos oraz Kieri. Są to miejscowości turystyczne dość spokojne, pełne dobrych knajp i leżące w pobliżu szerokich plaż. W okolicy spokojnej miejscowości Kalamaka znajduje się natomiast park narodowy z siedliskiem morskich żółwi Careta Careta.