Nie tylko Zatoka Wraku. Najlepsze atrakcje na Zakynthos

Piękna wyspa Zakynthos oferuje turystom znacznie więcej niż tylko swoją wizytówkę – Navagio Beach, czyli Zatokę Wraku. Obserwatorzy natury zrobią unikalne zdjęcia imponującym żółwiom Caretta, które swą obecnością zaświadczają o czystości środowiska.

Zakynthos - Zatoka Wraku symbolem greckiej wyspy

Wyprawa do boskiej Zatoki Wraku na wyspie Zakynthos zajmie nam parę godzin. Na miejsce dostaniemy się drogą lądową po przebyciu stromych zakrętów zapewniających za to niesamowite widoki bądź jednym ze statków wycieczkowych kursujących po Morzu Jońskim. Północno-zachodnia część wyspy z Navagio Beach (Shipwreck Beach) jest swoistą wizytówką Zakynthos. Będąc tutaj, po prostu nie wypada nie zajrzeć do Zatoki Wraku i nie zrobić sobie pamiątkowego zdjęcia.