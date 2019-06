Groźny wirus w Europie. Lepiej zachować ostrożność podczas wakacji

Nadeszły wakacje. Wielu z nas planuje zapewne zagraniczny wyjazd. Zanim jednak cokolwiek zarezerwujecie, zwróćcie uwagę na ostrzeżenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zaleca ono zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do Grecji.

Turyści wybierający się na wakacje do Grecji powinni rozważyć zastosowanie środków zapobiegawczych w celu zminimalizowania szans na ukąszenie przez komary. Zaleca się stosowanie środków odstraszających komary podczas przebywania na zewnątrz, noszenie długich rękawów, unikanie miejsc ze stojąca wodą oraz używanie moskitier i zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach.

Około 20 proc. zarażonych osób będzie odczuwało objawy grypopodobne. Będą to m. in. gorączka, ból głowy, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych i drobna wysypka. Jedna na 150 osób może o wiele silniej odczuć zarażenie wirusem. W cięższych przypadkach mogą pojawić się nudności, wymioty, zaburzenia koordynacji i świadomości. Jeśli wirus przedostanie się do mózgu, zakażenie może być nawet śmiertelne. Możliwe jest wówczas zapalenie opon mózgowych, a nawet zapalenie mózgu.