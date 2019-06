Tu wypoczywają piłkarskie gwiazdy. Płacą dużo, ale są też tańsze opcje!

Spośród około 2,5 tysiąca greckich wysp, to właśnie ta jest najmodniejsza. Mykonos – tu przyjeżdża się na wakacje w stylu glamour. Wytworne restauracje, butikowe hotele, wszędobylskie pelikany i klimatyczne greckie miasteczka z bielonymi wapnem domami, idealne na sesje zdjęciowe – klimat tego wyjątkowego miejsca skutecznie przyciąga celebrytów z całego świata, w tym także piłkarzy reprezentacji Polski.

Hotel, który wybrali sobie nasi futboliści , należy do najbardziej luksusowych na wyspie. Za noc w Grecotel Mykonos Blu trzeba zapłacić ponad półtora tysiąca złotych (w najtańszej opcji). Prywatny bungalow to już wydatek rzędu pięciu tysięcy za noc, a "royal mansion" kosztuje 20 tysięcy złotych.

Są jednak również lżejsze dla portfela opcje. Na malutkiej, bo liczącej sobie zaledwie 86 kilometrów kw. "wyspie milionerów" można zarezerwować tygodniowe wczasy bez ryzyka bankructwa. Tygodniowy pobyt w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym ze śniadaniami i przelotami w obie strony można "upolować" już za ok. 3,7 tysiąca złotych. Choć w skali całej Grecji jest to dość wysoka stawka – na innych wyspach możemy liczyć na pełen pakiet z all Inclusive już za ok. 2 tys. zł - należy pamiętać, że mówimy o miejscu z definicji elitarnym. Można to odczuć, widząc zacumowane w tutejszych marinach potężne jachty, na ogół należące do zagranicznych gości z głębokimi kieszeniami.