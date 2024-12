"Halo Polacy". Europejska wyspa przez wielu uważana za ekskluzywną. "Nie trzeba wydać miliona monet"

Prywatne lotniska, dziesiątki marin, pięciogwiazdkowe hotele czy restauracje z gwiazdkami Michelin – to rzeczy, z których słynie na świecie Majorka. Wyspa ta nie jest jednak tylko w zasięgu bogaczy. - Majorka jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o standardy. Można wybrać sobie hotel butikowy w centrum Palmy, luksusowy obiekt z widokami na morze, basenami i obsługą na nie wiadomo jakim poziomie, ale możemy pojechać też do niskobudżetowego hotelu na znośne all inclusive i nie wydać miliona monet – mówi w programie "Halo Polacy" Michalina Młyńska, przewodniczka i autorka bloga Michalina na Majorce. W rozmowie z Moniką Sikorską Polka wyjaśnia także, dlaczego mieszkańcy tej wyspy protestują przeciwko zmasowanej turystyce, jak wygląda ich codzienne życie oraz kiedy warto podróżować na Majorkę. Znajdziesz je w naszym serwisie.