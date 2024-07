"Halo Polacy". Kontrowersyjny proceder w Japonii. "Nie mogą z tego zrezygnować"

Japonia to odległy kraj, który zachwyca architekturą, przyrodą i atrakcjami, ale potrafi także pod wieloma względami zaskoczyć. Sporo kontrowersji wzbudza komercyjny połów wielorybów. - Z reguły Japończycy jedzą wszystko. W większości nie uważają, że jest to zwierze, które należy szanować i nie jeść go - mówiła w programie "Halo Polacy" Dominika Giordano, była konsul Polski w Japonii. - Jest to dla nich bardzo ważne kulturowo, jest to część ich tożsamości narodowej, z której nie mogą zrezygnować - dodała. Ciekawe, a czasem nawet śmieszne historie, jakie zdarzają się Polakom za granicą, można usłyszeć w innych częściach cyklu "Halo, Polacy" w naszym serwisie.