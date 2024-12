"Halo Polacy". Mieszkańcy tej wyspy mają prosty przepis na życie. "Polacy nie są w stanie tego zrozumieć"

Mieć czy być? Odpowiedź na to pytanie mogłaby rozjaśnić różnice w podejściu do życia Polaków i mieszkańców Majorki. Ci drudzy bez wahania wybierają spokój ducha zamiast pogoni za pieniędzmi. - Jeżeli ktoś potrafi cieszyć się chwilą, to myślę, że na Majorce by się odnalazł. Ludzie jednak wybierają tutaj to, żeby mieć czas, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I to jest ważne. Skupiają się na tym, żeby być – sami ze sobą albo z kimś. I nie koncentrują się tak na sprawach materialnych – mówi w programie "Halo Polacy" Michalina Młyńska, przewodniczka po Majorce i autorka bloga Michalina na Majorce. W innych odcinkach tego programu wyjaśnia także, dlaczego mieszkańcy tej wyspy protestują przeciwko zmasowanej turystyce oraz kiedy warto podróżować na Majorkę. Znajdziesz je w naszym serwisie.