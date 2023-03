"Halo Polacy". Pokazuje, jak wygląda życie w Tajlandii. Zdradził, co najbardziej ciekawi internautów

Mateusz kilka miesięcy temu wyjechał w podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Miał tam spędzić kilka tygodni, ale nie spodziewał się, że do szaleństwa zakocha się w Bangkoku. Uległ czarowi stolicy Tajlandii i postanowił w niej zamieszkać. - Po pięciu dniach w Bangkoku wiedziałem, że to jest moje miasto. Po prostu to czułem całym sobą i wiedziałem, że jeśli nic innego mi się nie spodoba, to ja już nie chcę żyć w Polsce, tylko chcę żyć tutaj – mówi Mateusz "Myla" Müller w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską zdradza, jak udało mu się uzyskać zgodę na dłuższy pobyt w Tajlandii oraz co najbardziej ciekawi odbiorców, którym w mediach społecznościowych pokazuje, jak wygląda codzienność w Bangkoku. W innych odcinkach tego programu Mateusz opowiada również, jak rozpoznać ladyboya oraz czym różnią się tajskie dziewczyny. Znajdziesz je w naszym serwisie.