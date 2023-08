"Halo Polacy". Polka na Sycylii zdradza, ile kosztuje życie na włoskiej wyspie

Życie na Sycylii to nie tylko wygrzewanie się w słońcu i ciągła sjesta. Mieszkańcy muszą liczyć się ze sporymi wydatkami, by korzystać z uroków tej włoskiej wyspy. - Byłam w Polsce i zauważyłam, że jest znacznie drożej, ale u nas we Włoszech życie też jest coraz droższe - mówi w programie "Halo Polacy" Agnieszka Maj, która na Sycylii mieszka od kilkunastu lat. - Obiad w restauracji dla czterech osób to 100 euro, a jedno piwo kupisz za 5 euro. W innych odcinkach programu Agnieszka opowiada o tym, jak trafiła na wyspę i co ciekawego można na niej zobaczyć. Znajdziesz je w naszym serwisie.

