"Halo Polacy". Ten kraj to mieszanka tradycji z nowoczesnością. "Dla nas to jest niesamowite i dziwne"

Japonia to niezwykle ciekawy kraj, który wielu kojarzy się z innowacyjnością. - Dla nas jest to niesamowite i dziwne. Nadal funkcjonuje przeświadczenie, że Japonia jest super nowoczesna, a nie jest tak do końca. Np. bankowość elektroniczna w Polsce już działała, a tam była dopiero w powijakach (...) Jest bardzo dużo tradycyjnej kultury, która się ściera z postępem, osiągnięciami - przyznała w programie "Halo Polacy" Dominika Giordano, była konsul Polski w Japonii. Powiedziała także o relacji Japonii z Chinami, a także o problemach kraju kwitnącej wiśni. Pozostałe odcinki rozmowy o Japonii, a także o innych krajach świata można zobaczyć w naszym serwisie.