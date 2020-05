Hiszpania. Granice otwarte od 1 lipca

- Turyści, Hiszpania czeka na was od lipca, oferując bezpieczne warunki. W tym roku będziemy mieć sezon urlopowy - zapowiedział podczas konferencji prasowej premier Pedro Sanchez .

Jak podaje PAP, szef rządu zwrócił się do przedstawicieli sektora hotelarskiego i gastronomicznego i wezwał ich, by rozpoczęli przygotowania do wznowienia pełnej działalności w najbliższych dniach.