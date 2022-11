Hiszpańskie miasto wprowadza zmiany. Chodzi o ograniczenia dla turystów

Barcelona jest jednym z najpopularniejszych, pod względem turystycznym, miast tego kraju. To również ciekawa opcja na city break o każdej porze roku i nie ma co się temu dziwić, bowiem miasto zachwyca na każdym kroku. Piękne wybrzeże z piaszczystymi plażami, imponująca architektura i śródziemnomorski klimat - to tylko namiastka tego, co czeka turystów na miejscu. Niestety okazuje się, że nie wszyscy cieszą się z tak licznego odwiedzania tego miejsca przez obcokrajowców.