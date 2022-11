Byłam w Energylandii po sezonie. "Więcej nie pojadę latem"

Pierwszy, ale nie ostatni raz zimą

Zwieńczeniem dnia spędzonego w Eneryglandii była wielka parada, który rozpoczyna się w Smoczym Grodzie i przechodzi przez cały park 15 minut przed jego zamknięciem. Dzięki kolorowym świetlnym dekoracjom, dźwiękom piosenek, maskotkom i elfom bożonarodzeniowy klimat udziela się każdemu. I to do tego stopnia, że wracając do domu, postanowiliśmy dalej delektować się świątecznymi nastrojami, a w samochodowym radio włączyliśmy kultowe - "All I want to Christmas is you".