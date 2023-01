Horror na lotnisku. Mężczyzna został wessany przez silnik samolotu

Pracownik lotniska wessany przez silnik samolotu

Według Reutersa, mężczyzna zginął w "wypadku z udziałem jednego z pracujących silników samolotu". Miał to być Embraer 175, wąskokadłubowy samolot przeznaczony do przewozu do 124 pasażerów, często używany na trasach krótkiego i średniego zasięgu.