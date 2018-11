Hotel w opuszczonym kamieniołomie. To miejsce dla prawdziwych bogaczy

Unikatowy hotel ukryty w nieużywanym kamieniołomie Shenkeng w Chinach został otwarty 15 listopada. Nie każdego stać na to, by się w nim zatrzymać.

Hotel, przytulony jest do pionowej ściany kamiennego wyrobiska, oferując gościom widok na jezioro i szum kaskady sztucznego wodospadu. Jego wygląd robi wrażenie, bo przypomina naturalne kryształy ukryte w kamiennej ścianie.

Podziemny 17-piętrowy hotel leży się około godziny jazdy samochodem z centrum Szanghaju, a ceny za pokój zaczynają się od 3394 juanów, czyli ok. 1900 zł za dobę.

Projekt jest na tyle nietypowy, że przysporzył budowniczym niemało problemów. Na przykład przed rozpoczęciem budowy w 2013 r. obfite opady deszczu spowodowały, że pobliska rzeka zaczęła się przelewać się do kamieniołomu, wypełniając go do połowy. Takie wydarzenia w przyszłości mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla gości hotelu, dlatego wcześniejzbudowano odpowiednie wały wokół krawędzi niecki skrywającej budowlę. Dodatkowo system pomp reguluje na bieżąco poziom wody.