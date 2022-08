Hotelarze spod Giewontu zadowoleni z wakacji. Jednak część ma obawy przed zimą

- To był bardzo dobry sezon turystyczny dla całego Podhala. Przedsiębiorcy, zarówno hotelarze, jak i restauratorzy, chwalą sobie mijające wakacje, chociaż trzeba zaznaczyć, że przed sezonem były obawy co do frekwencji turystycznej. Generalnie nasze oczekiwania były nieco niższe i na szczęście się nie sprawdzały - stwierdził Karol Wagner w rozmowie z PAP .