Hurtem zamawiamy je z Azji. W Polsce mamy ich w bród

Grzyby mun są w kuchni azjatyckiej cenione nie za swój smak, którego mają niewiele, lecz za konsystencję. Jest ona nieco galaretowata, a mimo to po obróbce termicznej grzyby nie tracą swojej elastyczności. Dlatego są one chętnie wykorzystywane zarówno do dań smażonych w woku, jak i do zup, kanapek czy pierożków.