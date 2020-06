Hymn Niemiec – jak brzmi i jaka jest jego historia?

Hymn Niemiec to tak naprawdę fragment Pieśni Niemiec (nazywana bywa też Pieśnią Niemców). Hymnem jest jedynie trzecia zwrotka utworu. Mimo to wielu Niemców zna wszystkie zwrotki Pieśni, ponieważ często jest ona omawiana w szkołach jako całość, a nie tylko część, która stanowi hymn państwowy. Trzecia zwrotka została przyjęta jako hymn Niemiec w 1991 roku. Czasami można usłyszeć opinie, że wykonywanie dwóch pierwszych zwrotek jest zakazane, jednak nie jest to prawdą. Publiczne śpiewanie pierwszej i drugiej zwrotki może być jednak źle widziane w niektórych kręgach.

Tekst hymnu Niemiec, a dokładniej Pieśni Niemiec powstała w 1841 roku . Jej autorem jest niemiecki poeta August Heinrich Hoffmann von Fallersleben . Ze względu na to, że pieśń powstała w okresie rozbicia Niemiec, w pierwszej zwrotce zawiera ona wezwanie do spojrzenia na interesy całego kraju i porzucenie dbałości jedynie o jego określone regiony. W okresie Cesarstwa Niemieckiego pieśń cieszyła się dużą popularnością, ale w niektórych kręgach uznawano, że nadmiernie głosi ona idee równouprawnienia i demokracji.

Później przez pewien czas jako hymn niemiecki wykonywana była Oda do radościz melodią Beethovena, a w 1950 roku podjęto próby ustanowienia hymnu państwowego, jednak zakończyły się one niepowodzeniem. Pieśń Niemców była wprawdzie traktowana jako hymn, ale status prawny utworu nie był do końca wyjaśniony. W 1952 roku kanclerz Niemiec Konrad Adenauer wystosował do prezydenta Theodora Heussa listowną propozycję, aby hymnem była tylko trzecia zwrotka Pieśni Niemiec – druga została uznana za zbyt prozaiczną i nieodpowiednią do hymnu państwowego. Heuss przyjął propozycję, a listy opublikowano w Dzienniku Urzędowym.