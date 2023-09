IC Koziołek rusza na tory. Dokąd pojedzie?

- Lubelskie koziołki spotkają się z poznańskimi. Nowe połączenie na linii wschód-zachód istotnie wpłynie na komfort podróży mieszkańców Lublina i okolic. Wschód Polski był przez wiele lat pomijany, ale to nareszcie się zmienia i region ma coraz więcej możliwości rozwoju. Lubelszczyzna ma wiele do zaoferowania – wspaniały krajobraz, architekturę i historię. To także dwa silne ośrodki akademickie i rosnący biznes. Mam nadzieję, że kolejne połączenia do Lublina przyczynią się do jego dalszego rozkwitu. Jako lublinianin szczególnie trzymam za to kciuki – powiedział Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity.