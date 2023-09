Poszłam na grzyby w Borach Tucholskich. Nawet lokalni zbieracze zdziwili się, gdy zobaczyli, co mam w koszyku

- To grzyb jadalny, smaczny i, co ważne, bezpieczny ze względu na to, że wśród grzybów silnie trujących nie ma żadnych podobnych gatunków. Jedynym grzybem, którego możemy wziąć za złotoborowika, a który nie powinien trafić do naszego koszyka, jest goryczak żółciowy - grzyb niejadalny ze względu na wyjątkowo gorzki, nieprzyjemny smak. Wystarczy niewielka jego ilość dodana do dania, aby zepsuć całą potrawę. Goryczaka najłatwiej oczywiście poznamy po smaku, wystarczy dotknąć spód kapelusza językiem, co w przypadku grzybów rurkowych możemy spokojnie zrobić. Nie zachęcam do stosowania tej metody w lesie, jedynie ze względu na możliwość zakażania się bąblowicą - dodaje grzyboznawca.