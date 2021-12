Najmodniejszy kierunek tej zimy. Świetne miejsce na początek roku

Zima to świetny moment na wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o ile chcemy się wygrzać, a nie lubimy 40-stopniowych upałów, które panują tam latem. Średnia temperatura na początku roku wynosi 23-25 st. C., a w marcu nawet 27-29 st. C. Poza kąpielami morskimi i słonecznymi czeka na nas fascynujący świat największego miasta ZEA, które rocznie odwiedza kilkanaście milionów turystów.