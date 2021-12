Dubaj w trakcie wystawy światowej. "Wypas" to mało powiedziane

Wcześniej warto wejść do samej galerii handlowej – jeśli nie na zakupy, to choćby po to, by obejrzeć gigantyczne akwarium z egzotycznymi dla nas gatunkami ryb. Jeśli podróżujemy z dziećmi, zaplanujmy też wizytę w Kidzanii. To niezwykłe miasteczko, w którym rządzą najmłodsi. Czas spędzają zarabiając walutę Kidzlandii – mogą "popracować" w hotelu, w radiu, w wydawnictwie, w gabinecie dentystycznym lub kosmetycznym, albo ugasić pożar jak dzielny strażak. Wypłatę mogą przeznaczyć na pamiątki.