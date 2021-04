Influencerka chciała oszukać pracowników sklepu na Bali. Grozi jej deportacja z kraju

- Nie nagrałem tego wideo, by pokazać brak szacunku ani zachęcić ludzi to nienoszenia maseczek. Zrobiłem ten film, aby bawić ludzi, ponieważ jestem twórcą i moim zadaniem jest zabawiać obserwujących mnie fanów - powiedział Lin w filmie opublikowanym w sieci po kontrowersyjnym zajściu. - Nie zdawałem sobie sprawy, że to, co zrobiłem, może przynieść tyle negatywnych komentarzy internautów i obudzić tak wiele obaw - tłumaczył influencer w rozmowie z mediami.