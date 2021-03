"Zielone strefy" na Bali. Mają przyciągnąć rzesze turystów

Na Bali rozpoczęto przygotowania do ponownego otwarcia masowej turystyki. Rejony, w których nie odnotowuje się w ostatnim czasie zakażeń koronawirusem będą oznaczone jako "zielone strefy". Pierwsi urlopowicze pojawią się w nich jeszcze w tym roku.

Gubernator Bali, Wayan Koster, ogłosił stworzenie miejsc wolnych od COVID-19, aby móc zapewnić bezpieczne wakacje urlopowiczom, którzy chcą odwiedzić indonezyjską wyspę podczas pandemii. Projekt koordynuje lokalny rząd wraz z Ministerstwem Zdrowia Indonezji.

Indonezja otworzy się na turystów w najbliższych miesiącach

Luhut Pandjaitan, minister Gospodarki Morskiej i Inwestycji, przekazał w rozmowie z mediami, że liczba aktywnych przypadków COVID-19 na Bali systematycznie spada, co jest wynikiem coraz szybszego tempa szczepienia mieszkańców, a także przestrzegania zasad sanitarnych. Dlatego wszystko wskazuje na to, że Indonezja otworzy się na turystów w najbliższych miesiącach, co potwierdziła również minister turystyki Sandiaga Uno.

"Obserwując liczbę przypadków zachorowań na COVID-19 można już teraz powiedzieć, że nadszedł czas, abyśmy zaczęli otwierać granicę dla międzynarodowych gości" – powiedziała Sandiaga Uno i przedstawiła lokalizacje, do których będą mogli przyjeżdżać turyści. Są to: Kuta, Nusa Dua, Ubud, Sanur i Nusa Penida.

Getty Images Szczepienia na Bali Źródło: Getty Images

Wiadomo już, że każdy urlopowicz po wylądowaniu na Bali będzie musiał przejść test na obecność koronawirusa. Personel, który będzie zajmować się przyjezdnymi, ma mieszkać na terenie jednego ośrodka, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa na wyspie.

Masowe szczepienia na Bali

Szczepienia na Bali rozpoczęto na początku 2021. Do tej pory co najmniej jedną dawkę chińskiego preparatu Sinovac przyjęli pracownicy medyczni, policjanci, wojskowi, urzędnicy państwowi, dziennikarze, sprzedawcy, pracownicy turystyczni i osoby starsze. Rząd spodziewa się, że do sierpnia br. zaszczepi 70 proc. z 4,5 mln mieszkańców Bali (dotychczas zachorowało tam na COVID-19 ponad 33 tys. osób, a 900 pacjentów zmarło).

Bali to najpopularniejsza z indonezyjskich wysp. Przed pandemią odwiedzały ją miliony turystów rocznie, w dużym stopniu napędzając gospodarkę krajową. Na Bali znajdują się jedne z najpiękniejszych plaż naszej planety, a także wspaniała roślinność, jeziora, wzgórza i doliny. 7-dniowe wakacje z opcją all inclusive i przelotami w cenie kosztują od ok. 5,5 tys. zł od osoby.

Źródło: traveloffpath.com

