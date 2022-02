Jacek Kurski na nartach we Włoszech. Miał "groźny wypadek" na stoku

Prezes TVP Jacek Kurski wybrał się z żoną i córką na narty do ekskluzywnego kurortu narciarskiego Cortina d’Ampezzo we włoskim regionie Trentino w Dolomitach. Tam, jak dowiedział się "Super Express", miał wypadek na stoku. - Wyglądało to groźnie - powiedział tabloidowi świadek zdarzenia.