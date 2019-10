Jak na seansie u Hitchcocka. Ptaki sieją postrach

W Stanach Zjednoczonych w mieście Gibert mieszkańcy przeżywali inwazję ptaków. Dość powiedzieć, że ich miasteczko stało się scenerią filmu Hitchcocka. Ptaki wlatywały w szyby samochodów oraz w okna domów. Za ich nietypowym zachowaniem kryły się fermentujące owoce, które zjadały.

Wszystkiemu winne są owoce, które przypominają polską jagodę. Właśnie teraz szybciej fermentują, przygotowując się do nadchodzących mrozów. A ptaki wciąż się nimi zajadają i potem tracą orientację przestrzenną.

Co ciekawe, starsze osobniki nie odczuwają negatywnych skutków zjadania sfermentowanych owoców. Niestety, na młode ptaszki pożywienie to działa jak kilka sporych kieliszków wódki, a nawet, jak pisze w poście National Parks Sevice, jakby wypiły beczkę piwa. Tracą więc orientację w czasie lotów i tym samym dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. A mieszkańcy są przerażeni, gdy pijane ptaki obijają się o szyby ich samochodów i domów.