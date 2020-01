Jak pies z kotem. Czworonożni podróżnicy robią furorę w Internecie

Ponad 1,5 mln fanów na Instagramie i przygody, jakich każdy może im pozazdrościć. Henry i Baloo to pies i kot, którzy tworzą niezwykły duet podróżników, a ich zdjęcia podbijają sieć.

Pierwszy do ich domu trafił pies Henry, który urodził się na ulicy i jest mieszanką ras: wilczura i husky. Właściciele twierdzą, że ma w sobie też coś z boksera i teriera. - Od razu do mnie podbiegł. To on nas wybrał - wspomina Cynthia w rozmowie z BBC.