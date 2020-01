Pogoda w tym roku szaleje. Na Podhalu budzą się niedźwiedzie

Te wielkie drapieżniki powinny o tej porze roku słodko spać, jednak zima w tym roku nie zawitała w Polsce na dobre. Przyszła dość późno, a temperatury są często dodatnie. W Tatrach widziano już pierwsze ślady niedźwiedzi. Przyrodnicy zalecają turystom ostrożność.



Ciepła zima może dezorientować niektóre zwierzęta, a szczególnie niedźwiedzie, które budzą przez to z zimowego snu. Na forach internetowych pojawiły się informacje, że na Podhalu można znaleźć świeże ślady tych zwierząt.

"To możliwe" – mówił w rozmowie z Dziennikiem Polskim Jan Krzeptowski Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Sen zimowy niedźwiedzia to nie jest taka głęboka hibernacja [...] Nie jest to także zwiastun zbliżającej się wiosny. Gdy spadnie temperatura taki wybudzony niedźwiedź znów może zapaść w zimowy sen" – tłumaczył.