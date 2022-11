Jarmarki bożonarodzeniowe w Czechach. Poczuj świąteczny nastrój u naszych sąsiadów

Jarmarki w zabytkowym Ołomuńcu odbędą się od 18 listopada do 23 grudnia, od 9 do 11 grudnia gości zaprasza Mikulov na Morawach Południowych, na jarmarku w Zlínie od 26 listopada do 23 grudnia spróbujemy ponczu, miodu pitnego, grzanego wina i mnóstwa innych przysmaków, a jarmark w Libercu odbędzie się od 30 listopada do 23 grudnia na placu obok ratusza. Co więcej, bajkowe jarmarki szykują od końca listopada piękne miasta w regionie Wysoczyzna, m.in. Jihlava, Třebíč czy Světla nad Sázavou.