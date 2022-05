Piękna stolica naszych sąsiadów. Wciąż jest tu wiele do odkrycia

Jednak mówiąc o najważniejszych zabytkach Pragi, nie sposób pominąć zamku na Hradczanach, Mostu Karola, zegara astronomicznego czy rynku staromiejskiego. Są to piękne miejsca i z pewnością warto choć raz zobaczyć je na własne oczy - choćby po to, żeby wyrobić sobie o nich własną opinię - ale jeśli nie pojawimy się w nich wcześnie rano, to zwykle będą tam tłumy turystów. Osobiście z tego zestawu must see postawiłabym na Hradczany, resztę warto zobaczyć przy okazji, np. spacerując po mieście.