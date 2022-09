Jedyne takie miejsce w Polsce. "Z każdym krokiem szczęka opada coraz niżej"

Jedyna taka w Polsce

Choć często w Polsce coś pojawia się dużo później niż zagranicą, to w tym przypadku było inaczej. PROJEKT.cafe w Sopocie to miejsce, w którym można poczuć się jak w komiksie albo w teledysku "Take on me" zespołu a-ha, gdzie wokalista przenikał ze świata realnego do dwuwymiarowego świata komiksu.