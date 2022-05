Odwiedziliśmy McDonald's w Dubaju. Inne są nie tylko ceny

Najbardziej smakował mi McArabia, czyli chlebek pita z kurczakiem i warzywami. Myślę, że jest wart swojej ceny - szkoda, że nie ma go w polskiej ofercie, bo to smaczna przekąska. Z kolei McPuff był dobry, ale dla mnie zbyt pikantny. Miłośnikom ostrzejszych smaków z pewnością przypadnie do gustu. Beefburger? Poprawny, nie czuć różnicy w porównaniu do hamburgera, którego możemy kupić w Polsce. Ananas oczywiście też mi smakował, ale czy taki kawałek jest warty 4 zł, to już kwestia sporna - choć w polskim McDonald's paczka mini marchewek to wydatek 3,9 zł, a kilka kawałków jabłka kosztuje 5,9 zł.