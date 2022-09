Jesienne migracje żółwi błotnych. "Są cudowne"

Żółwie błotne są w naszym kraju gatunkiem objętym ścisłą ochroną już od 1935 roku. Ze względu na zagrożenie wyginięciem wymagają czynnej i stałej pomocy. Polega ona między innymi na zabezpieczaniu ich gniazd przed drapieżnikami, a także na przenoszeniu młodych wprost do zbiorników - zwłaszcza tam, gdzie droga do akwenu wodnego jest relatywnie długa lub trudna. Największym zagrożeniem dla populacji żółwi błotnych w Polsce są właśnie drapieżniki, które rozkopują i zjadają złożone jaja oraz polują na młode żółwie, w czasie migracji do wody.