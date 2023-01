Jest powód do dumy. LOT wyróżniony w prestiżowym rankingu

- Wszystko wskazuje na to, że polscy podróżujący mieli lepszą sytuację niż wielu Europejczyków i z pewnością jest to zasługa zarówno LOT-u, jak i też pozostałych podmiotów obsługujących połączenia lotnicze na polskich lotniskach. Warto zaznaczyć, że branża lotnicza to system naczyń połączonych - jeśli jeden z elementów odstaje od reszty, pojawiają się zakłócenia, które mogą odbić się na komforcie podróży pasażerów - dodaje.