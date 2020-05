Jezioro Genewskie. Tegorocznej wiosny już nie jest krystalicznie czyste

To jedno z najczystszych jezior w Europie. Jednak turyści, którzy w maju odwiedzają szwajcarską miejscowość Villeneuve, położoną nad Jeziorem Genewskim, mogą być zaskoczeni. Stężenie pyłków osiągnęło bardzo wysoki poziom, co można zobaczyć przy brzegu zazwyczaj nieskazitelnie czystego akwenu.

W ostatnich dniach stężenie pyłków w pobliżu szwajcarskiego miasta Villeneuve, położonego nad Jeziorem Genewskim, jest bardzo wysokie. To spowodowało, że woda przy jego brzegu bardziej przypomina tę z indyjskiego Gangesu. To musia być zaskakujący widok dla mieszkańców i turystów odwiedzających jezioro, które znane jest ze swojej czystości. Według prognoz stężenie pyłków ma spadać do coraz niższego powodu. Dlatego lokalne władze uspokajają, że "sytuacja szybko wróci do normy".