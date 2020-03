Karnawał z wulkanem w tle. Acireale zachwyca

Coś w tym jest, że w obliczu zagrożenia ludzie bardziej entuzjastycznie cieszą się życiem. W niewielkim miasteczku u stóp największego aktywnego wulkanu Europy - Etny - karnawał przebija nawet ten wenecki. Acireale od rana do wieczora spowijają serpentyny i kolorowe konfetti oraz kolorowy przebrany tłum. Uczestniczyłam w tej niezwykłej zabawie przed rokiem. To czysta magia, na którą nikt nie żałuje sił ani środków.

Choć świętuje wiele włoskich miast, to karnawał w Acireale stał się marką, będącą magnesem na turystów. Tradycje ma zacne, bo sięgające końca XVI w.

Samo 50-tysięczne miasteczko nad Morzem Jońskim (15 km na północ od Katanii, z częstym połączeniem pociągiem - bilet za 2,5 euro - jadącym zaledwie 20 minut) ma sporo do zaoferowania.

Nazywane jest "miastem 100 dzwonów" i "Watykanem południa". W zabytkowym centrum co rusz napotkamy na barokowe perełki, jak ratusz Palazzo del Comune, bazylika dei Santi Pietro e Paolo czy katedra Maria Santissima Annunziata (Zwiastowania Najświętszej Marii Panny). Z Piazza Duomo, idąc ulicą Settimo trafimy do barokowej bazyliki św. Sebastiana. Oprócz zabytków przewodniki polecają lecznicze kąpiele w źródłach mineralnych i spacery w gajach cytrynowych wokół Acireale. A także teatr-muzeum kukiełek, widok na Etnę i oczywiście spektakularny karnawał.

Przebieranki i bitwy na konfetti

W tym wyjątkowym czasie co roku, przez barokowe centrum miasteczka codziennie od wczesnego popołudnia płynie rzeka przebierańców. Są także wymyślne wehikuły, gdzie na zbudowanych przez konstruktorów platformach poruszają się, śmieszą lub przerażają przeróżne postaci.

Pojazdy są tematyczne, więc np. na platformie poświęconej ratowaniu amazońskiej dżungli - S.O.S. Amazzonia widnieją indiańskie maski, bajecznie kolorowe drzewa, kwiaty i egzotyczne gatunki zwierząt. Zwłaszcza podczas parady po zmroku efekt jest piorunujący - pojazdy są bowiem podświetlone i naprawdę wielkie, zdające się rozsadzać wąskie uliczki. Nie brakuje satyrycznych nawiązań do włoskiej polityki i gwiazd show-biznesu.

Dla dzieci oglądanie parady to ogromna frajda. Fotografują się na tle pojazdów i bezkarnie obrzucają konfetti znajomych i nieznajomych - takie bitwy należą do tradycji (zastąpiły nieco mniej bezpieczne bitwy na cytrusy). Wszystkie maluchy są poprzebierane w stroje księżniczek lub superbohaterów. Ale i dorosłych szaleństwo przebieranek nie omija. Jedni idą nieco na łatwiznę, zakładając peruki we wściekłych kolorach, maski, wielkie okulary lub kombinezony-zwierzaki. Inni wspinają się na wyżyny, jak małżeństwo w sile wieku, perfekcyjnie wystylizowane, w strojach z epoki.