Kierunek nr 1 na urlop. "Pod każdym względem spełnia nasze oczekiwania"

Polacy od lat pozostają wielbicielami jednego wakacyjnego kraju. W tym roku ponownie Turcja stała się liderem, wśród najczęściej wybieranych kierunków na letni urlop. - Łatwo jest tam wybrać hotel, który będzie spełniał nasze wymagania pod względem infrastruktury, oferty dostępnej na miejscu i ceny, bo stosunek ceny do jakości jest dla nas ważny. Dzięki temu, że oferta jest tak szeroka, możemy łatwo wybrać obiekt, który pod każdym względem spełnia nasze oczekiwania - powiedziała w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. - Turcja to nr 1 z wylotami z wszystkich lokalnych lotnisk, co też jest elementem ułatwiającym nam podróżowanie - dodała.

