Kolejny groźny wulkan w Europie się budzi. Ostatnio sparaliżował ruch lotniczy

Niepokojące doniesienia z Islandii. Wulkan Grímsvötn, piąty co do wysokości w Europie, znów daje o sobie znać. Znajdująca się na nim pokrywa lodowa zaczęła w szybkim tempie opadać, co może zwiastować nadchodzącą erupcję. Ta z kolei grozi katastrofalnymi powodziami.