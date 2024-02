Końcówka ferii w Tatrach. "Jest co robić, nawet jak nie jeździmy na nartach"

Zakopane to miejsce, w którym nikt nie będzie się nudził. Oprócz stoków narciarskich skrywa wiele innych ciekawych atrakcji. - To miejsce, w którym po prostu warto pobyć ze względu na górski klimat. Koniecznie trzeba zjeść oscypka czy kwaśnicę - stwierdziła dziennikarka WP Turystyka w programie "Newsroom WP". Wspomniała także o wielu innych atrakcjach tego regionu. Okazuje się, że liczne baseny termalne, Gubałówka, czy Krupówki to tylko część z nich.

