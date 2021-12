Kontrolerzy sanepidu nie odpuszczają. Na Podhalu sprawdzają 100 obiektów dziennie

Zauważa, że w rząd zrezygnował z pomysłu limitów dla zaszczepionych w komunikacji, odwołując się do tego, że jest to niepoliczalne, a nie odpuścił limitów w hotelarstwie, gdzie ma to być policzalne. "Minister zdrowia wskazał też na konieczność przygotowania wewnętrznych regulaminów przez hotelarzy. Kontrola sanepidu odbywa się wyłącznie o taki regulamin. Inspektorzy sprawdzają, czy hotelarz jest w stanie wykazać wiedzę na temat partycji zaszczepionych osób w swoim obiekcie" – powiedział PAP Wagner.