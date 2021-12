Chaos i olbrzymie kolejki na lotnisku. To efekt zmiany przepisów

Aby uniknąć 14-dniowej izolacji (w przypadku zaszczepionych) przed przekroczeniem granicy należy wykonać test. Można go zrobić także na lotnisku, więc punkty świadczące takie usługi są wręcz oblegane, a mają niewielką przepustowość. Na lotnisku Chopina w Warszawie funkcjonuje tylko jeden z sześcioma stanowiskami, a w Krakowie nie ma go w ogóle - co zaskoczyło wielu pasażerów.