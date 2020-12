Kontrowersyjne zalecenie w Chinach. Stewardesy mają nosić pieluchy

Chiny - stewardesy mają nosić pieluchy

Jak podaje CNN, znalazł się tam zapis, który może dziwić. Chodzić o punkt, w którym sugeruje się, aby personel pokładowy, nosił jednorazowe pieluchy, by unikać korzystania z toalety w trakcie lotu. "Ten zapis może spowodować uniesienie brwi u wielu osób" - czytamy w artykule CNN.

W opisie dotyczącym środków ochrony indywidualnej zaleca się personelowi pokładowemu podczas lotów do i z krajów wysokiego ryzyka noszenie "masek medycznych, dwuwarstwowych jednorazowych rękawic medycznych, okularów, jednorazowych czapek, jednorazowej odzieży ochronnej i jednorazowych ochraniaczy na buty".

Toalety jako źródło infekcji koronawirusa

To nie pierwszy raz, gdy temat samolotowych toalet pojawia się w kontekście koronawirusa. W sierpniu kobieta podróżująca z Włoch do Korei Południowej zaraziła się COVID-19 podczas podróży, a wizyta w łazience - jedynym miejscu, w którym nie nosiła maski - została wymieniona jako możliwe źródło jej infekcji.

Już na początku tego roku japońskie linie lotnicze ANA ogłosiły, że testują prototyp nowych drzwi do toalety bez użycia rąk. W międzyczasie Boeing złożył wniosek o patent dotyczący "samooczyszczającej się toalety", która po każdym użyciu wykorzystywałaby światło UV do czyszczenia 99,9 proc. zarazków w łazience. Zanim jednak toalety w samolotach zmienią się na dobre, wszystko wskazuje na to, że chińskie stewardesy są skazane na używanie pieluch w pracy.