Kopalnia Soli "Wieliczka" świętuje. Milion turystów w 11 miesięcy

Milion turystów w Wieliczce

Rok 2022 przyniósł znaczny wzrost zwiedzających. W środę 30 listopada słynną polską atrakcję odwiedził milionowy turysta. - Milion gości w 331 dni to powód do dużej radości – mówi Paweł Nowak, prezes Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. - Rok 2022 przynosi nam mocny dowód na to, że ruch turystyczny odbudowuje się po ostatnich, niełatwych dla branży, dwóch latach. Porównując kończący się rok z ubiegłym, zanotowaliśmy wzrost ruchu turystycznego o ponad 55 proc.