Wieliczka. Niezwykłe odkrycie na Zamku Żupnym

- Chcieliśmy dostosować zamek do funkcji wystawienniczych, więc rozpoczęliśmy generalny remont. Przy tej okazji okazało się, że mamy tutaj piękne polichromie, o których nie wiedzieliśmy - powiedział w rozmowie z PAP Jan Godłowski, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich. - Jest to dla nas duże zaskoczenie, między innymi dlatego, że stanowią one element oryginalnego wystroju tego zamku.